Dodéka Bourbon-Lancy, 20 août 2022, Bourbon-Lancy. Dodéka rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

2022-08-20 – 2022-08-20 rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire 18 EUR Dodéka revient cette année pour un nouveau concert organisé dans le cadre d’un stage musical à Bourbon-Lancy.

Ensemble à cordes professionnel de 12 musicien(ne)s, Dodéka joue sans chef.

L’ensemble propose un programme composé de la Cinquième Saison (d’A Markéas) autour du dérèglement climatique, pièce inspirée des très célèbres Quatre Saisons de Vivaldi et des Quatre Saison d’Astor Piazzola.

Samedi 20 août à 20h30 – Espace culturel Saint-Léger

Tarif unique : 18€* / Gratuit – 10 ans

Réservations à l’Office de Tourisme et du Thermalisme ou sur Billetweb.fr/pro/bourbonlancy

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

* Spectacle éligible au Pass’Culture de Bourbon-Lancy (renseignements 03 85 89 18 27). +33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/ensemble-dodeka Dodéka revient cette année pour un nouveau concert organisé dans le cadre d’un stage musical à Bourbon-Lancy.

Ensemble à cordes professionnel de 12 musicien(ne)s, Dodéka joue sans chef.

L’ensemble propose un programme composé de la Cinquième Saison (d’A Markéas) autour du dérèglement climatique, pièce inspirée des très célèbres Quatre Saisons de Vivaldi et des Quatre Saison d’Astor Piazzola.

Samedi 20 août à 20h30 – Espace culturel Saint-Léger

Tarif unique : 18€* / Gratuit – 10 ans

Réservations à l’Office de Tourisme et du Thermalisme ou sur Billetweb.fr/pro/bourbonlancy

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

* Spectacle éligible au Pass’Culture de Bourbon-Lancy (renseignements 03 85 89 18 27). rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Autres Lieu Bourbon-Lancy Adresse rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Ville Bourbon-Lancy lieuville rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Departement Saône-et-Loire

Dodéka Bourbon-Lancy 2022-08-20 was last modified: by Dodéka Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy 20 août 2022 Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire