Documenteur (1981,1h04, France) d'Agnès Varda. Projection suivie d'un débat avec Mathieu Amalric

Palais des Beaux-Arts de Lille, le dimanche 7 novembre

le dimanche 7 novembre à 17:30

Synopsis : À Los Angeles, une Française, Emilie, séparée de l’homme qu’elleaime, cherche un logement pour elle et son fils de 8 ans, Martin. Elle en trouve un, y installe des meubles récupérés dans les déchets jetés à la rue. Son désarroi est davantage exprimé par ceux qu’elle observe que par ellemême, vivant silencieusement un exil démultiplié. Elle tape à la machine face à l’océan. Quelques flashes de sa passion passée la troublent et elle consacre à son fils toute son affection. C’est sur ce film si singulier, réalisé par Agnès Varda en 1981 à Los Angeles, que Mathieu Amalric portera son regard. Ce faisant, il nous invitera à le suivre sur les chemins, parfois subtils et tortueux, que prend le réel pour se figurer, la fiction pour s’incarner, sans s’exclure l’un l’autre. Accès libre dans la limite des places disponibles

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille

2021-11-07T17:30:00 2021-11-07T20:30:00

