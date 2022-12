Documenter la guerre, préparer la paix Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 30 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

gratuit

Dans le cadre de son cycle « Profession Reporter », la Bpi vous propose une table ronde réunissant des journalistes lauréats du Prix Albert Londres ayant documenté les conflits passés et présents. Les très récents conflits dont nous sommes les témoins en direct ne cessent de nous rappeler le rôle indispensable des reporters sur le terrain. Informer sur l’instant n’empêche pas de documenter pour préparer le futur. Les journalistes sont essentiels dans ce travail de récolte des témoignages et des preuves des exactions commises. Une fois la paix retrouvée, il permettra de nourrir le processus de justice et peut-être même de réconciliation. Cet événement est organisé en partenariat avec le festival Hors pistes (19 janvier – 19 février) Avec Olivier Weber, écrivain, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre, Prix Albert Londres 1992. Il a publié Naissance d’une nation européenne- Réflexions sur la question ukrainienne, Paris, Éditions de l’Aube, 2022

Frédéric Tonolli, cadreur, écrivain et réalisateur de documentaires, Prix Albert Londres 1996. Dernier film Poutine : le retour de l’ours (55 min, Arte GEIE, What’s Up Films, VFS Films, 2022)

Delphine Minoui, journaliste franco-iranienne spécialisée dans le monde iranien et le Moyen-Orient, Prix Albert Londres 2006. Elle a publié Les Passeurs de livres de Daraya, Seuil, 2017 qu’elle a adapté l’année suivante en film documentaire Animé par Hervé Brusini, journaliste, Président du Prix Albert Londres Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/documenter-la-guerre-preparer-la-paix/ contact.communication@bpi.fr

