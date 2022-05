Documenter, cartographier, restituer la rue Vivienne dans le quartier Richelieu Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Documenter, cartographier, restituer la rue Vivienne dans le quartier Richelieu Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, 3 juin 2022, Fontainebleau. Documenter, cartographier, restituer la rue Vivienne dans le quartier Richelieu

Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, le vendredi 3 juin à 14:00

La rue Vivienne est un des axes majeurs du quartier Richelieu, reliant le Palais-Royal, la place de la Bourse et les grands boulevards. Par l’étude de sources, exclusivement iconographiques, issues d’institutions patrimoniales parisiennes, l’évolution architecturale, économique et sociale du quartier au XIXe siècle, se révèle sous un jour nouveau. Le projet « Richelieu. Histoire du quartier » esquisse une méthode de recherche privilégiant les croisements des documents, et les résultats produits lorsque l’histoire de l’art et de l’architecture revêt une forme numérique. _ Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle Basse Saint-Saturnin Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Documenter, cartographier, restituer la rue Vivienne dans le quartier Richelieu Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin 2022-06-03 was last modified: by Documenter, cartographier, restituer la rue Vivienne dans le quartier Richelieu Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Château de Fontainebleau - Chapelle Basse Saint-Saturnin 3 juin 2022 Château de Fontainebleau - Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne