Documentaire : tour du monde à moto Plouvorn, 6 mars 2022

Documentaire : tour du monde à moto Lanorgant Espace Culturel du Plan d’eau Plouvorn

2022-03-06 – 2022-03-06 Lanorgant Espace Culturel du Plan d’eau

Plouvorn Finistère Plouvorn

Un film documentaire de Baptiste Régné.

Depuis 5 ans, Baptiste quitte régulièrement son quotidien pour des voyages au long cours. Durant ces six dernières années, il a traversé l’Amérique du Nord, l’Eurasie et l’Amérique du Sud, en van, à pied, à moto, seul ou accompagné. Ce témoignage, initialement destiné à sa famille et ses amis, est sa première réalisation. Sans plus d’expérience qu’il n’en avait à moto le jour de son premier départ, il nous dévoile, avec ses mots, toutes les émotions ressenties pendant ces années de découverte. Sa principale volonté : transmettre une philosophie et une vision positive du monde. Un récit intimiste d’un apprentissage rythmé par les aléas du voyage.

Billets en vente au Café du Centre Plouvorn.

+33 6 74 01 54 70 https://www.animations-plouvorn.com/tourdumondeamoto

Lanorgant Espace Culturel du Plan d’eau Plouvorn

