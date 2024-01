Documentaire | Sunbird. Réalisation Ayed Nabaa Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, samedi 13 avril 2024.

Documentaire | Sunbird. Réalisation Ayed Nabaa Khaled Jarrar, artiste palestinien, conçoit un visa et un timbre-poste de « l’État de Palestine » représentant un sunbird, oiseau symbole de liberté. Samedi 13 avril, 15h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Entrée libre

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T15:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T15:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

Ce documentaire retrace l’histoire d’un acte créatif de dissidence, d’espoir et de résistance pacifique. Khaled Jarrar, artiste palestinien, conçoit un visa et un timbre-poste de « l’État de Palestine » représentant un sunbird, oiseau symbole de liberté. S’il n’existe ni poste ni visa officiels palestiniens, il réussit à faire utiliser officiellement le timbre-poste dans plusieurs pays européens. Il a également tamponné des centaines de passeports dans le cadre d’un projet artistique. D’autres artistes arabes et internationaux l’ont imité pour réclamer la reconnaissance d’un État de Palestine, même s’il n’apparaît pas sur la carte du monde.

En présence du réalisateur Ayed Nabaa et de Jean-Yves Bizien, artiste

Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 28 35 04 00 https://www.ima-tourcoing.fr/ https://www.facebook.com/IMATourcoing;https://www.instagram.com/ima_tourcoing/;https://twitter.com/IMATourcoing Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France. Métro ligne 2 Colbert | Tram Tourcoing Centre