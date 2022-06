DOCUMENTAIRE RACONTÉ – LA ROUE TOURNE, RESTITUTION (PLUS OU MOINS EXACTE) D’UN VOYAGE À VÉLO Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

DOCUMENTAIRE RACONTÉ – LA ROUE TOURNE, RESTITUTION (PLUS OU MOINS EXACTE) D’UN VOYAGE À VÉLO Le Croisic, 2 juillet 2022, Le Croisic. DOCUMENTAIRE RACONTÉ – LA ROUE TOURNE, RESTITUTION (PLUS OU MOINS EXACTE) D’UN VOYAGE À VÉLO

Médiathèque le Traict d’Encre rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique rue de la Duchesse Anne Médiathèque le Traict d’Encre

2022-07-02 – 2022-07-02

rue de la Duchesse Anne Médiathèque le Traict d’Encre

Le Croisic

Loire-Atlantique La roue tourne, restitution (plus ou moins exacte) d’un voyage à vélo

Documentaire conté par Emmanuelle Gros, tricoteuse d’histoires. Le récit d’un (vrai) voyage à deux roues où l’interprète retrace le fil de son parcours et nous raconte les moments phares de son voyage. À partir de 10 ans – 30 places. Gratuit. La roue tourne, restitution (plus ou moins exacte) d’un voyage à vélo

Documentaire conté par Emmanuelle Gros, tricoteuse d’histoires. Le récit d’un (vrai) voyage à deux roues où l’interprète retrace le fil de son parcours et nous raconte les moments phares de son voyage. À partir de 10 ans – 30 places. Gratuit. rue de la Duchesse Anne Médiathèque le Traict d’Encre Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Other Lieu Le Croisic Adresse Le Croisic Loire-Atlantique rue de la Duchesse Anne Médiathèque le Traict d'Encre Ville Le Croisic lieuville rue de la Duchesse Anne Médiathèque le Traict d'Encre Le Croisic Departement Loire-Atlantique

Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

DOCUMENTAIRE RACONTÉ – LA ROUE TOURNE, RESTITUTION (PLUS OU MOINS EXACTE) D’UN VOYAGE À VÉLO Le Croisic 2022-07-02 was last modified: by DOCUMENTAIRE RACONTÉ – LA ROUE TOURNE, RESTITUTION (PLUS OU MOINS EXACTE) D’UN VOYAGE À VÉLO Le Croisic Le Croisic 2 juillet 2022 Médiathèque le Traict d'Encre rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Le Croisic Loire-Atlantique