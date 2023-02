Documentaire « Pirineistas, Femmes et Montagnes » Cinéma « Le Refuge » Barèges Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

Documentaire « Pirineistas, Femmes et Montagnes » Cinéma « Le Refuge », 12 février 2023, Barèges Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Barèges. Documentaire « Pirineistas, Femmes et Montagnes » BAREGES Cinéma « Le Refuge » Village Barèges Hautes-Pyrenees Cinéma « Le Refuge » BAREGES

2023-02-12 – 2023-02-12

Cinéma « Le Refuge » BAREGES

Barèges

Hautes-Pyrenees Barèges Ce nouveau film sur l’histoire du Pyrénéisme féminin est porté par une réalisatrice espagnole : Maria Isabel Diaz Novo. La fabuleuse histoire des femmes exploratrices de la chaîne des Pyrénées. Des femmes en avance sur leur temps. Des histoires de montagnards en quête d’une vie différente, loin des stéréotypes, pour voyager à travers le monde et s’aventurer vers les hauts sommets. Un documentaire sélectionné pour le festival des créations télévisuelles de Luchon. +33 5 62 92 66 82 Cinéma « Le Refuge » BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2023-02-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Barèges Village Adresse Barèges Hautes-Pyrenees Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Cinéma "Le Refuge" BAREGES Ville Barèges Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Barèges lieuville Cinéma "Le Refuge" BAREGES Barèges Departement Hautes-Pyrenees

Barèges Village Barèges Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Barèges Hautes-Pyrenees https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bareges agence touristique des vallees de gavarnie, cdt65 bareges/

Documentaire « Pirineistas, Femmes et Montagnes » Cinéma « Le Refuge » 2023-02-12 was last modified: by Documentaire « Pirineistas, Femmes et Montagnes » Cinéma « Le Refuge » Barèges Village 12 février 2023 Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 BAREGES Cinéma "Le Refuge" Village Barèges Hautes-Pyrénées Barèges, Hautes-Pyrénées Cinéma "Le Refuge" Barèges Hautes-Pyrénées

Barèges Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Barèges Hautes-Pyrenees