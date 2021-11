Bordeaux Cinéma Utopia Bordeaux, Gironde Documentaire “Pacifique(s)” Cinéma Utopia Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Documentaire "Pacifique(s)"

Cinéma Utopia, le mardi 30 novembre à 20:00

Face à l’effondrement de la biodiversité et aux dérèglements climatiques, un changement fondamental dans notre rapport à la nature constitue la seule issue. Le documentaire montre l’exemple du Costa Rica, qui abrite 6% de la biodiversité mondiale sur 0,03% de la surface terrestre. A partir de 12 ans, gratuit sur réservation Pass sanitaire demandé _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur inscription

Projection en avant-première du documentaire "Pacifique(s)" (90 min) en présence du réalisateur Jean-Pierre Duval

2021-11-30T20:00:00 2021-11-30T22:00:00

Cinéma Utopia
place Camille Jullian à Bordeaux
Bordeaux
Gironde