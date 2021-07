Documentaire Mazet-Saint-Voy, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Mazet-Saint-Voy. Documentaire 2021-07-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-31 Lieu-dit Le Bruas Le Calibert

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Mazet-Saint-Voy EUR 5 5 Gino Bartali, au nom de la liberté.

Un documentaire écrit et réalisé par Caroline Puig-Grenetier. calibertenscene@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Lieu-dit Le Bruas Le Calibert Ville Mazet-Saint-Voy lieuville 45.0494#4.24296