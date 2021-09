Avallon Musée de l'Avallonnais Jean Després Avallon, Yonne Documentaire : “Madame Poulain” Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

Documentaire : “Madame Poulain” Musée de l’Avallonnais Jean Després, 18 septembre 2021, Avallon. Documentaire : “Madame Poulain”

Musée de l’Avallonnais Jean Després, le samedi 18 septembre à 17:00

André Leroi-Gourhan, anthropologue français, avait donné l’alerte dès les années 1960 : _« Nous autres, les hommes, avons développé sur trois millions d’années, un dispositif prodigieusement efficace, dont l’aboutissement final marque l’extinction de tout ce qui, vivant, a résisté jusqu’aux temps actuels. »_ Dans l’une des galeries des grottes d’Arcy-sur-Cure se trouve un sol jonché de milliers d’ossements. Ils sont les vestiges de festins préhistoriques qui pousseraient à croire que la chasse y était démesurée, les ressources surabondantes. Face à quelques bouts d’os, c’est à notre propre humanité que nous sommes confrontés, ou plutôt, à ce qu’il en reste et à ce que nous avons perdu depuis ces temps immémorés. Grâce aux souvenirs de Thérèse, une archéozoologue précurseur dans son domaine, un chemin se dessine et nous pousse à comprendre ce que l’archéologie a permis de reconstruire de neuf…

Entrée libre | Pass sanitaire et masque obligatoires

La première archéozoologue française ayant étudié les ossements des animaux issus des fouilles d’André Leroi-Gourhan Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 rue du Collège 89200 Avallon Avallon Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Avallon, Yonne Autres Lieu Musée de l'Avallonnais Jean Després Adresse 5 rue du Collège 89200 Avallon Ville Avallon lieuville Musée de l'Avallonnais Jean Després Avallon