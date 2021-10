Gentilly Gentilly Association Agiv Gentilly, Val-de-Marne Documentaire : L’îlot vert – Gentilly Gentilly Association Agiv Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Nous avons le plaisir de partager l’annonce du lancement du [documentaire réalisé par Wilfrid Duval (Urba Paris)](https://youtu.be/aWmktRh1R_M) sur l’histoire du projet OCBO (Observatoire Citoyen de la Biodiversité Ordinaire) initié et lancé dans le cadre de projets alternatifs à l’urbanisation d’un dernier petit espace de pleine terre au coeur du Quartier Mazagran à Gentilly. Merci Wilfrid qui a suivi toutes les étapes de la transformation de ce petit espace hiver comme été. Plus de 3 ans de rencontres, échanges et arpentages. Aujourd’hui, vous le verrez une première (pré) prairie est née. La poursuite avec la participation des écoles de la ville va pouvoir commencer. Merci à tous les nombreux soutiens de la première heure (dans le désordre) : Région Île-de-France (subvention) Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF) (partenaire) FNE Ile-de-France (partenaire) Département du Val-de-Marne (subvention) Association Fête de la Nature (label depuis 2019) PatriNat / INPN ( inventaire flore faune) @ associations partenaires (cf affiche en commentaire) @ ville de Gentilly (partenaire – subvention) Lien : [https://youtu.be/aWmktRh1R_M](https://youtu.be/aWmktRh1R_M)

Gratuit – En ligne

C’est l’histoire d’un collectif citoyen qui a tout fait pour sauver l’existence d’un espace vert face aux menaces de la bétonisation sous couvert d’un besoin de densification. Réalisation : W. Duval Gentilly Association Agiv Rue de la Paix, Gentilly Gentilly Val-de-Marne

