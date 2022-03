Documentaire L’Europe et l’art nouveau proposé par Découverte Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ferme d’en Haut, le mardi 26 avril à 20:00

**Europe et l’art nouveau** Les années 1900 représentent une des époques les plus fascinantes dans l’histoire du développement de l’Europe. Cette période de 1890 à 1914 a vu naître une multitude d’artistes, de scientifiques et de savants. Le réalisateur Jean-Claude Herman propose un fabuleux voyage parmi huit capitales européennes (Riga, Vienne, Budapest, Prague, Bruxelles, Paris, Nancy et Barcelone). Ces villes ont vu naître l’Art nouveau qui se distingua comme un style puissant et original de rénovation du langage architectural et des arts décoratifs. Avec ce reportage vous serez entraînés par les artistes et artisans qui ont développé cet art. Un voyage étonnant au royaume de toutes les exubérances de l‘Art nouveau ! Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 61 01 46

Sur réservation, tarifs 8€ ou 5€

Mardi 26 avril 2022 à 20h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:00:00 2022-04-26T22:00:00

