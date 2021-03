Annulé | Documentaire Le Ladakh, chroniques du changement Ferme d’en Haut, 23 mars 2021-23 mars 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Annulé | Documentaire Le Ladakh, chroniques du changement

Ferme d’en Haut, le mardi 23 mars à 20:00

**Mardi 23 mars à 20h, découvrez les secrets de cette petite région de**

**l’Himalaya. La projection sera suivie d’une discussion avec Michelle et Jean Meuris. Dans le cadre du cycle Découvertes.**

Petite région majoritairement bouddhiste, le Ladakh se situe sur les hauts

plateaux himalayens. Michelle et Jean Meuris y voyagent depuis 40 ans. Pour cet ultime retour, ils choisissent d’y séjourner en hiver, plus rude mais plus authentique. C’est la basse saison pour le tourisme.

**Réservations**

* Mail : [lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)

* Tél. 03 20 61 01 46

**Tarifs**

* Plein : 8 €

* Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile,

* moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

* Paiement uniquement par espèces et chèques.

* Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente.

Mardi 23 mars à 20h, découvrez les secrets de cette petite région de l’Himalaya. La projection sera suivie d’une discussion avec Michelle et Jean Meuris. Dans le cadre du cycle Découvertes.

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T20:00:00 2021-03-23T22:00:00