Ferme d’en Haut, le mardi 10 mai à 20:00

**La Toscane de Louis But** En route vers les villes magiques de Pise, Lucques, Sienne et San Gémigniano et les vignobles du Chianti. Vous y verrez les sublimes paysages de la campagne toscane, à l’image de ceux du Val d’Orcia, teintés de mélancolie et de douceur, les abbayes, havres de paix, comme San Galgano sans oublier la quiétude et le charme des villages de la Maremme et la cité de Volterra qui nous dévoile un pan de la culture Etrusque. Mais bien entendu, la Toscane c’est Florence, cité musée avec ces fabuleux témoignages architecturaux de la renaissance. Déambuler dans les rues de Florence, c’est comme vivre une sorte d’extase permanente, un choc émotionnel dans un décor insolite dont les noms prestigieux résonnent aux oreilles : Duomo, Baptistère, Ponte Vecchio, Galerie des Office.

Sur réservation, tarif 8€ ou 5€

Mardi 10 mai 2022, 20h à la Ferme d’en Haut

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



