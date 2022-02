Documentaire / “La Lucarne des rêves”, de Cendrine Robelin Médiathèque Violette Leduc, 11 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Voyage initiatique au pays de la musique concrète, ce film documentaire, est aussi une histoire de “transmission humaine et ludique”, entre les générations de l’analogique et du numérique.

Projection de La Lucarne des rêves (2017 ; 58′), un film documentaire de Cendrine Robelin, suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice, programmée dans le cadre d‘Héritages artistiques et créatifs, le nouveau cycle de la médiathèque Violette Leduc, organisé en partenariat avec l’association Périphérie.

“La Lucarne des rêves est un voyage initiatique au pays de la musique concrète, faite de bruits du monde et de machines électroniques. Une histoire de transmission humaine et ludique, entre les générations de l’analogique et du numérique, avec les compositeurs Bernard Parmegiani et Lionel Marchetti, Beatriz Ferreyra et Michel Chion.”

Production : Strange Mirror.

Héritages artistiques et créatifs. Pour ce nouveau cycle nous vous proposons trois films qui témoignent de transmissions artistiques. Le savoir-faire de la costumière Mine Barral Vergez dans Mine, de fil en aiguille, l’amour de la danse dans Le Mollet de la danseuse et la création des compositeurs de musique concrète dans La Lucarne des rêves sont donnés en héritage aux jeunes générations. Ce temps de transmission est, pour ces artistes, à la fois un temps de réflexion sur leur propre pratique et une célébration du désir de créer.

Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

Périphérie