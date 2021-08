Documentaire « Islande, ile d’enfer » Ferme d’en Haut, 28 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Documentaire suivi d’une discussion avec le voyageur-réalisateur Pierre-Marie Hubert, « Islande, île d’enfer » présenté par Découvertes, mardi 28 septembre à 20h.** L’Islande est fascinante. Glaciers somptueux, cascades gigantesques, fumerolles, geysers… partout la terre exulte d’une vie géologique trépidante et généreuse, offrant aux islandais une source d’énergie inépuisable et écologique : la géothermie. En Islande, deux grands cimetières de marins français subsistent… et parfois les tombes, isolées et éparpillées au gré des côtes, racontent les drames survenus. **Le film témoigne tout à la fois de ces drames humains mais aussi de la beauté et de la force tectonique de cette île extraordinaire.** Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8 et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



