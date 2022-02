Documentaire “Frontières en béton” Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Documentaire “Frontières en béton” Oloron-Sainte-Marie, 8 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie. Documentaire “Frontières en béton” Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

2022-03-08 – 2022-03-08 Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Les bunkers de Franco.

La fortification des Pyrénées à Auritz-Burguete : village de la Communauté forale de Navarre.

53 mn en version originale (espagnol) seulement.

Documentaire sur la récupération, l’amélioration et la divulgation d’une partie des structures qui composent la soi-disant “Ligne P” dans la zone proche d’Auritz-Burguete et Collado de Ibañeta qui composent la “Route des bunkers”. La soidisant “ligne P” était une barrière défensive qui allait de la mer Méditerranée au golfe de Gascogne, où des milliers de bunkers ont été construits pendant la dictature de Franco. Certains d’entre eux ont été récupérés dans un camp de travail

bénévole parrainé par l'Instituto Navarro de la Memoria à l'été 2017.

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue de l'intendant d'Etigny Auditorium Villa Bedat Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Rue de l'intendant d'Etigny Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

