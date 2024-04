DOCUMENTAIRE FRANCIS BACON LA VOLTA SAINT SERIES Saint-Sériès, dimanche 14 avril 2024.

DOCUMENTAIRE FRANCIS BACON LA VOLTA SAINT SERIES Saint-Sériès Hérault

Documentaire Francis Bacon La Volta Saint Sériès Dimanche 14 Avril 17h

L’Enigma de Richard Curson Smith.

Francis Bacon (1909-1992) fait partie du très petit nombre des grands artistes du XXe siècle qui sont rest

insensibles à la fois à l’idéologie moderniste pesante et à la réaction contre celle-ci. Cet irlandais, autodidacte, lecteur

passionné, excentrique, noctambule, alcoolique, provocateur, joueur, est un personnage déroutant et fascinant.

Peintre de la violence, de la cruauté et de la tragédie, l’œuvre de Bacon se déploie en grands triptyques mettant en scène la vie,

sa vie, ses amis, exprimée picturalement selon les enseignements de la grand manière de la tradition européenne qu’il

admirait tant. Célébré mondialement de son vivant, La Volta vous propose un biographie qui retrace la vie rocambolesque et le

génie de cette grande figure de l’histoire d’art.

Participation libre

+ d’infos 04 67 86 09 00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie

L’événement DOCUMENTAIRE FRANCIS BACON LA VOLTA SAINT SERIES Saint-Sériès a été mis à jour le 2024-04-09 par OT PAYS DE LUNEL