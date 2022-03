Documentaire “En route pour le milliard” Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins Documentaire “En route pour le milliard”.

– Réalisé par Dieudo Hamadi.

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés par l’indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix. Documentaire “En route pour le milliard”.

