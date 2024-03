Documentaire en avant-première : Mahoning Valley Théâtre de Bailly Bailly, mardi 2 avril 2024.

Documentaire en avant-première : Mahoning Valley Toute l’équipe du film présentera en avant première son documentaire « Mahoning Valley : L’Amérique oubliée ? » par AnnMarie B. Simon, Jean-François Debos et Jean-François Henane. Mardi 2 avril, 20h30 Théâtre de Bailly entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T22:00:00+02:00

Des années 1920 à la fin des années 1970, qui marquèrent le début du déclin industriel de la région, la Mahoning Valley dans sa portion ouest (Campbell / Youngstown / Warren) était un centre important pour l’industrie métallurgique. Ce déclin entraina une « dépopulation » et un apauvrissement massifs des villes situées au cœur de la Mahoning Valley. Si certaines de ces villes ont su se relever et diversifier leurs pôles d’attractivités, certaines demeurent encore exsangues et figées dans le passé. Mahoning Valley, l’Amérique oubliée ? a pour ambition de dresser en 2023 un état des lieux, optimiste ou pessimiste, de cette région à travers l’exemple de 3 villes — Campbell, Youngstown et Warren —, qui demeurent un microcosme représentatif des mutations de l’Ohio durant les 50 dernières années.

Théâtre de Bailly 47 ter grande rue Bailly 78870 Bailly 78870 yvelines Ile de france

documentaire avant première