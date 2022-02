Documentaire “Debout les Femmes” Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Documentaire “Debout les Femmes” Théâtre Pierre de Roubaix, 7 mars 2022, Roubaix. Documentaire “Debout les Femmes”

Théâtre Pierre de Roubaix, le lundi 7 mars à 18:00

La Fédération des Associations Laïques (FAL) de Roubaix, l’association A.T.T.A.C et ses partenaires proposent un documentaire « Debout les femmes » sur le statut des femmes qui exercent des métiers difficiles et peu reconnus. La projection sera suivie d’un débat.

Sur inscription – Pass sanitaire obligatoire

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T18:00:00 2022-03-07T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Théâtre Pierre de Roubaix Adresse 78 Boulevard de Belfort, Roubaix Ville Roubaix lieuville Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Departement Nord

Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Documentaire “Debout les Femmes” Théâtre Pierre de Roubaix 2022-03-07 was last modified: by Documentaire “Debout les Femmes” Théâtre Pierre de Roubaix Théâtre Pierre de Roubaix 7 mars 2022 roubaix Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix

Roubaix Nord