Documentaire « De l’eau Jaillit le Feu » de Fabien MAZZOCCO Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost, vendredi 23 février 2024.

Documentaire « De l’eau Jaillit le Feu » de Fabien MAZZOCCO Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Le collectif éco-citoyen a le plaisir de vous proposer la diffusion du documentaire « De l’eau Jaillit le Feu » de Fabien MAZZOCCO suivi d’un débat animé par Sylvain LEDER (Journaliste au Monde Diplomatique).

Ce documentaire relate les enjeux précis qui se jouent dans le Marais Poitevin, tout en nourrissant une réflexion plus globale sur le modèle agricole dominant, le partage de l’eau et le pouvoir d’agir des citoyens/citoyennes.

Sylvain LEDER a enquêté sur les Méga-bassines et sera en mesure de nous en livrer les enjeux.

Réservation sur ecocit.argeles@gmail.com.

Participation libre au chapeau. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie ecocit.argeles@gmail.com

L’événement Documentaire « De l’eau Jaillit le Feu » de Fabien MAZZOCCO Argelès-Gazost a été mis à jour le 2024-02-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65