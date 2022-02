Documentaire “De chairs et de lignes” en lien avec Faust Nocturne Centre culturel Jean Gagnant Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Centre culturel Jean Gagnant, le vendredi 25 mars à 19:00

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche ont été suivis pendant près d'un an et demi par leur ami et réalisateur Éric Legay. En résulte un film documentaire pour voir et ressentir l'univers de deux personnalités complices, créant à partir du corps pour le corps avec le corps, pour découvrir au plus près ce qu'est une vie dédiée à la danse. Réalisation : Éric Legay Coproduction : Des Pas Des Figures / Doo Bop Films / 7ALimoges en partenariat avec le CNC Vendredi 25 mars ● 19h→20h Centre Culturel Jean-Gagnant **Tout public** **Entrée libre** Dans le cadre du festival Danse émoi, Les Centres Culturels proposent une projection du documentaire "De chairs et de lignes" autour du spectacle Faust Nocturne.

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T20:00:00

