Goderville Goderville Goderville, Seine-Maritime Document terre : Les Alpilles Goderville Goderville Catégories d’évènement: Goderville

Seine-Maritime

Document terre : Les Alpilles Goderville, 14 octobre 2021, Goderville. Document terre : Les Alpilles 2021-10-14 – 2021-10-14 Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie

Goderville Seine-Maritime Régulièrement, la salle culturelle La Ficelle propose des “Documents terre”. Le prochain s’intitule Les Alpilles : Lou Soulèu me fai canta. Yvonnick Segouin, habitant à proximité des Alpilles, a toujours été émerveillé par la beauté de ce massif.

De magnifiques paysages ne suffisant pas à réaliser un film, il est parti à la rencontre de passionnés qui font encore de ce territoire un des berceaux de la culture et des traditions provençales, marqué par Folco de Baroncelli et par Mistral toujours célébrés. Cependant, même si certains savoir-faire perdurent, d’autres sont sur le point de disparaître.

En présence du metteur en scène Yvonnick Segouin. Durée : 1h45 (film + débat)

Pass sanitaire et port du masque obligatoires Régulièrement, la salle culturelle La Ficelle propose des “Documents terre”. Le prochain s’intitule Les Alpilles : Lou Soulèu me fai canta. Yvonnick Segouin, habitant à proximité des Alpilles, a toujours été émerveillé par la beauté de ce massif… laficelle.resa@goderville.com +33 2 35 27 07 37 http://www.goderville.com/ Régulièrement, la salle culturelle La Ficelle propose des “Documents terre”. Le prochain s’intitule Les Alpilles : Lou Soulèu me fai canta. Yvonnick Segouin, habitant à proximité des Alpilles, a toujours été émerveillé par la beauté de ce massif.

De magnifiques paysages ne suffisant pas à réaliser un film, il est parti à la rencontre de passionnés qui font encore de ce territoire un des berceaux de la culture et des traditions provençales, marqué par Folco de Baroncelli et par Mistral toujours célébrés. Cependant, même si certains savoir-faire perdurent, d’autres sont sur le point de disparaître.

En présence du metteur en scène Yvonnick Segouin. Durée : 1h45 (film + débat)

Pass sanitaire et port du masque obligatoires dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Goderville, Seine-Maritime Autres Lieu Goderville Adresse Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie Ville Goderville lieuville 49.64659#0.36327