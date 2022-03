Document-Terre : Le souffle de Darwin Goderville, 7 avril 2022, Goderville.

Document-Terre : Le souffle de Darwin Goderville

2022-04-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-07 16:00:00 16:00:00

Goderville Seine-Maritime Goderville

Jeudi 7 avril à 14h30 / LE SOUFFLE DE DARWIN (documentaire sur la Patagonie) à La Ficelle

A l’extrémité de l’Amérique du sud, partagée entre le Chili et l’Argentine, la Patagonie apparaît comme une terre désertique mais aussi montagneuse, balayée par des vents impétueux.

En 1834, le jeune naturaliste Charles DARWIN la parcourt en y réalisant d’étonnantes découvertes, emmené par le capitaine Fitz Roy à bord du Beagle. Documentaire en présence du réalisateur Pierre-Marie Hubert.

Informations et réservations au 02 35 27 07 37 ou sur laficelle.resa@goderville.com

Durée : 0h52 – Tarifs : 5€/0€ (chèques et espèces seulement) / Pass-sanitaire et masque obligatoires !

Jeudi 7 avril à 14h30 / LE SOUFFLE DE DARWIN (documentaire sur la Patagonie) à La Ficelle

A l’extrémité de l’Amérique du sud, partagée entre le Chili et l’Argentine, la Patagonie apparaît comme une terre désertique mais aussi montagneuse, balayée…

laficelle@goderville.com +33 2 35 27 07 37 http://www.goderville.com/?

Jeudi 7 avril à 14h30 / LE SOUFFLE DE DARWIN (documentaire sur la Patagonie) à La Ficelle

A l’extrémité de l’Amérique du sud, partagée entre le Chili et l’Argentine, la Patagonie apparaît comme une terre désertique mais aussi montagneuse, balayée par des vents impétueux.

En 1834, le jeune naturaliste Charles DARWIN la parcourt en y réalisant d’étonnantes découvertes, emmené par le capitaine Fitz Roy à bord du Beagle. Documentaire en présence du réalisateur Pierre-Marie Hubert.

Informations et réservations au 02 35 27 07 37 ou sur laficelle.resa@goderville.com

Durée : 0h52 – Tarifs : 5€/0€ (chèques et espèces seulement) / Pass-sanitaire et masque obligatoires !

Goderville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par