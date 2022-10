Docu-spectacle humoristique « La beauté des sexes », 25 novembre 2022, .

Docu-spectacle humoristique « La beauté des sexes »



2022-11-25 21:00:00 – 2022-11-25 22:00:00

EUR Docu-Spectacle humoristique

à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, organisé par l’association Vivre au Féminin,

Un spectacle-enquête, pour adultes et adolescents.es à partir de 14 ans, qui pose la question : comment éduquer à l’équité des sexes ?

Ce spectacle veut ouvrir la discussion sur les stéréotypes que l’on porte et dont nous n’avons pas conscience dans l’éducation des enfants, la relation à soi, à son corps, à l’autre, dans le couple, la sexualité, les rapports de domination, le lien à l’intime…

Ce spectacle inclut des extraits du cours de SVT que vous auriez rêvé de recevoir au collège : le fonctionnement des règles, le cycle hormonal féminin, les cycles hormonaux masculins, le clitoris…

Avec l’objectif de mieux se comprendre et donner des pistes pour en parler avec plus de légèreté avec nos enfants petits ou grands.

Nous proposons avec douceur et fougue de regarder les rapports homme-femme avec de nouvelles grilles de lecture pour devenir les femmes et les hommes que nous avons envie d’être. Devenir aussi être les pères et les mères que nous avons envie d’être.

Nous avons fait des entrevues avec une quarantaine de personnes très différentes : sages-femmes, hommes féministes, femmes de chantier, épouses au foyer, chefs d’établissement, maris peu présent, pères impliqués, adolescents.es, grands-mères…

Inspiré par des livres:

La femme brouillon – Amandine Dhée

Des hommes justes – Yvan Jablonka

Nous sommes tous féministes – Chimamanda Ngozi Adichie

Les Crocodiles – Thomas Mathieu

Sexpérience – Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat

…Ce spectacle énergique, au rythme soutenu, explore une multitude de codes de

jeu théâtral avec humour, légèreté et inventivité.

Un spectacle-puzzle dont le but n’est pas de donner des réponses, mais de

poser des questions !

-Est-ce que j’ai des représentations de ce que doivent être un garçon et une fille?

-Quels sont les modèles qui inspirent nos façons d’être garçon/ fille et femme/homme ?

-Comment réinventer nos féminités / nos masculinités, nos parentalités après Me Too ?

-Comment réagir aux agressions de rue?

-Comment faire équipe entre femmes et hommes pour avancer ?

– …

C’est un regard sincère pour que les femmes se comprennent mieux et qu’elles comprennent mieux les hommes. C’est un regard audacieux pour que les hommes se comprennent mieux et qu’ils comprennent mieux les femmes. Avec des pistes concrètes pour avancer à petits pas, en dehors -ou en dedans- des

grands schémas que la société nous propose.

Nous souhaitons aussi que La Beauté des Sexes incite à poursuivre la quête en lisant, échangeant, écoutant, regardant… C’est pourquoi, les références qui ont inspiré le spectacle sont disponibles afin de poursuivre la réflexion avec ce cette bibliographie interactive:

https://padlet.com/m_viennet/p2d0lwcl3un0nwe7

En partenariat avec le CCAS dans le cadre du Réseau VIF de Tournus, soutenu par le Département, Parents 71 et la CCMT.

dernière mise à jour : 2022-10-03 par