Doctoriales 2024 : Docteurs, un atout pour agir face aux changements climatiques et sociétaux Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Doctoriales 2024 : Docteurs, un atout pour agir face aux changements climatiques et sociétaux Participez à 4 jours exceptionnels de rencontres et d’échanges avec les acteurs socioéconomiques du territoire. Lors de cette 22e édition, l’accent sera mis sur l’économie sociale et solidaire. 7 – 10 octobre Abbaye Inscription sur Amethis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-07T08:30:00+02:00 – 2024-10-07T22:00:00+02:00

Fin : 2024-10-10T08:30:00+02:00 – 2024-10-10T22:00:00+02:00

Les Doctoriales sont l’occasion de faire se rencontrer des doctorant·es de toutes les disciplines et des acteurs socioéconomiques du territoire tout en mettant en avant la qualité de l’enseignement et le dynamisme de la recherche en Bretagne ainsi que les compétences développées pendant le doctorat.

L‘objectif des Doctoriales ? Révéler les talents de demain et donner l’envie d’entreprendre aux doctorant·es. Parce qu’entreprendre, c’est proposer une solution à un problème. Parce qu’entreprendre, c’est avant tout un moyen d’accomplir des objectifs de vie. Et parce que la démarche entrepreneuriale est utile à toutes les trajectoires professionnelles, qu’on ait ou non envie de créer une entreprise.

Et concrètement ? Des équipes de 10 doctorant·es travailleront sur un projet innovant sous l’angle du développement durable et de la responsabilité sociétale. Chaque équipe présentera son projet devant un jury de professionnels constitué de représentants des structures d’accompagnement (Pépite Bretagne, SATT Ouest Valorisation, Le Poool, Bpifrance, TAG35, etc.) et d’enseignant·es-chercheur·ses référent·es DD&RS. Des prix seront remis lors de la soirée conviviale de clôture.

Une dizaine d’entreprises intéressées par les profils des doctorant·es et engagées dans une démarche développement durable et responsabilité sociétale sera également présente pour réfléchir et échanger avec les doctorant·es sur leurs problématiques DD&RS

Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d'Armor Bretagne

doctorat entrepreneuriat

