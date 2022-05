Doctor Strange : In the multiverse of madness

Doctor Strange : In the multiverse of madness, 4 mai 2022, . Doctor Strange : In the multiverse of madness

2022-05-04 – 2022-05-10 FANTASTIQUE, AVENTURE – ETATS-UNIS – 2H06

Réalisation : Sam Raimi.

Avec : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams… . Plusieurs mois après les événements liés à Spider-Man, Docteur Strange va devoir traverser les hallucinantes et dangereuses réalités alternatives du Multivers. Afin de pouvoir faire face à ce grand périple, Strange sollicite l’aide de Wanda Maximoff, qui est devenue pleinement la Sorcière Rouge, et America Chavez, une mystérieuse adolescente capable de créer des portails vers d’autres univers. Séances :

– Mercredi 4 mai # 14h30 et 20h30

– Jeudi 5 mai # 18h

– Vendredi 6 mai # 20h30

– Samedi 7 mai # 20h30

– Dimanche 8 mai # 18h

– Lundi 9 mai # 18h

