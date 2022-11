Docteur Mozz dans 50 nuances de Je(ux)

Docteur Mozz dans 50 nuances de Je(ux), 21 janvier 2023



Dans ce one-man-show entre humour, magie et théâtre, Docteur Mozz se réinvente, se multiplie et nous offre un voyage humoristique au coeur de la nature humaine.



Sous la forme d’une galerie de personnages inattendus et loufoques ce spectacle mélange rires, mystères et émotions sur fond de magie visuelle et mentale.



Du comptable acariâtre au médium décomplexé, du Dieu du marketing au Crooner désabusé, qu’auriez vous fait dans la vie si vous aviez fait d’autres choix ?



Avec Docteur Mozz Parce qu’une simple décision peut tout changer… dernière mise à jour : 2022-11-21 par

