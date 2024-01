Docteur, j’ai peur de ne plus avoir peur Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, vendredi 16 février 2024.

Nouveau spectacle d’Odile Dabzol

Bienvenue dans l’univers d’Odile Dabzol…

Chez elle, on vient chercher un accompagnement, des conseils, des outils de développement personnel… Et souvent tout ne se passe pas comme prévu… Loin de là…

Dans ce « seule en scène » Odile vous partage son vécu avec les personnes qu’elle accompagne… ses déboires…

On rit… on dédramatise… on se reconnaît forcément à un moment…

Alors préparez-vous à rire beaucoup, à réfléchir au sens de la vie (juste un peu) mais surtout à partager un moment de joie et de bonne humeur.

N’hésitez pas à venir découvrir cette petite fée des temps modernes qui sème le bonheur autour d’elle EUR.

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16



