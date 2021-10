Docteur H Les Disquaires, 19 octobre 2021, Paris.

Un subtil mélange de la pop, latino, reggaeton et du rap

Producteur, auteur, compositeur et interprète, Docteur-H est un artiste français d’origine Béninoise. Entre chant et rap, sa musique est à l’image de ses voyages, entre l’Amérique latine, l’Afrique et les Caraïbes & multilingue (Anglais, Français et Espagnol).

Même si Docteur H commence à écrire ses premiers textes à l’âge de 13 ans et continue ainsi au fil des ans, c’est uniquement à la suite de la perte d’un être cher en 2016 et après une rencontre marquante avec le pianiste et fondateur du studio Hedayat Music à Paris qu’il décide de partager sa passion pour la musique avec le public.

Parallèlement, il continue sa carrière dans la finance où il travaille notamment sur des projets de développement en Afrique.

Successivement entre 2019 et 2021, il cumule plus de 3 millions de vues sur Youtube avec ses premiers titres , « Senorita », « K.O » et « Dangereuse Idylle » dont les clips sont souvent tournés entre la Colombie et la France.

Docteur H mélange subtilement les genres musicaux (latin, pop, reggaeton et rap) et peut passer de textes engagés comme « No Mercy » pour défendre les artistes indépendants à des musiques plus festives comme « Pasión« , son premier single sorti le 11 juin 2021 aux sonorités estivales est extrait de son premier album « Padre Mio » prévu pour début Octobre 2021 dont vous aurez le privilège de découvrir de nombreux extraits lors de son show-case le 19 octobre aux Disquaires.

