Scène 1 : Salle de concerts De 18h à 19h45 18h – 18h45 : Docteur Gang (covers rock) Docteur Gang (ex Small Beaches) est un groupe de reprise Rock/Métal, composé de quatre gars sympathiques : Arnaud à la Guitare, Claudio à la Guitare et au Chant, Fred à la Basse, Greg à la Batterie 19h – 19h45 : HARSH (glam rock) Jamais un groupe n’aura aussi bien porté son nom, “Harsh”. C’est tout naturellement aux senteurs enivrantes d’un Jack Daniel’s posé au coin de l’ampli, aux Gibsons saturées, aux leggings léopard, au maquillage coulant, et à leur verve scénique que l’on devine le style typiquement Glam de ce groupe de jeunes. Leurs influences ? Les vieux vinyles usés et embaumés d’une senteur de bière d’un Van Halen, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Motley Crue… autant de références qui vont permettre au groupe de partager une euphorie électrisante sur scène, et de directement nous ramener à l’âge d’or des 80’s. Le groupe révèle son premier single « Under The L.A Sun » en été 2018, puis enregistre un premier EP : « Slave » qui sort en 2018. Depuis, le quartet enchaîne les concerts dans toute la France et à l’international, en ouvrant pour des groupes tels qu’Inglorious», et suivent sur les tournées européennes de Loudness et d’Anvil en 2020 > Plus d’informations sur le site Internet de La Batterie Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Fête de la Musique | Scène 1

