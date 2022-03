Docteur Cheval + Sedona Red Rocks La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

La Scène, le vendredi 1 avril à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 : Docteur Cheval Le duo de beaux gosses aixois revient sur les planches de la Scène, pour des reprises acoustiques pop/rock. Pour notre plus grand bonheur ! 21h : Sedona Red Rocks Pour la première fois sur la scène de la Scène ! Standards Rock/blues/country. On a très hâte de découvrir ! [https://www.facebook.com/RedRocksSedona](https://www.facebook.com/RedRocksSedona)

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence

2022-04-01T19:30:00 2022-04-01T23:30:00

