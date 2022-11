Docs en goguette – Le sens de la Terre Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

2022-11-19

Le sens de la terre – 2021 – 1h20 – par Karine MUSIC et Camille MORHANGE

Qui sont les agriculteurs d’aujourd’hui ? Quelle est la réalité de ceux qui nous nourrissent ? Claudia, Henri, Denis et François, paysans bourguignons, éleveurs ou céréaliers, expriment la lourdeur des contraintes administratives et leur bataille pour s’adapter au changement climatique. Malgré leurs charges auxquelles s’ajoute parfois le regard accusateur de la société, ce sont eux qui, entre découragement et espoir, inventent l’agriculture de demain. docsengoguette@gmail.com https://www.docsengoguette.com/accueil.php Rue de Longemeau Cave Coopérative Saint-Gengoux-le-National

