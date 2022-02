Docs au Féminin 2022 – Projections de courts métrages Soirée ACAV : le chapitre breton du cinéma féministe militant La Part des Anges, 12 mars 2022, Rennes.

**SAMEDI 12 MARS** **19h | La Part des Anges | Projections de courts métrages** **Soirée ACAV : le chapitre breton du cinéma féministe militant** * Si ça continue faudra qu’ça cesse Film collectif de l’ACAV | France | 1976 | 24 min. | Super 8 Les femmes subissent différentes formes d’aliénation dans leur quotidien et depuis leur enfance où sexisme, stéréotypes, publicité et système patriarcal sont présents et néfastes pour l’image de la Femme. * Clito va bien Film collectif de l’ACAV | France | 1979 | 33 min. | Super 8 Face au pouvoir médical, les femmes s’organisent et utilisent des moyens simples pour connaître leur corps (palpation des seins, gynécologie, accouchement). Entre discussions et confessions, des femmes témoignent de leur expérience et parlent de leur sexualité. _La Cinémathèque de Bretagne, La Part des Anges et Comptoir du doc s’associent pour cette projection de films de l’Atelier de Création Audio-Visuelle (ACAV) et du Planning Familial de Bretagne. Basé dans le Finistère, l’ACAV a été entre 1975 et 2002 au cœur de la production de films indépendants et militants bretons (documentaires, fictions, films d’animation…)._

