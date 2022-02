Docs au Féminin 2022 – Projection de Nuances du gris de Maëlie Guillerm & rencontre avec Reine Prat Le Tambour, 10 mars 2022, Rennes.

Docs au Féminin 2022 – Projection de Nuances du gris de Maëlie Guillerm & rencontre avec Reine Prat

Le Tambour, le jeudi 10 mars à 18:00

**Une soirée « Exploser ! Art, sexisme et consentement »** Nuances du gris de Maëlie Guillerm France | 2020 | 23 min. | Aix-Marseille Université Zeus désire Europe. Alors, il l’enlève pour s’unir à elle. Est-ce un honneur ou un viol ? Des tableaux anciens à l’atelier de l’artiste, se dessine la zone grise du consentement. Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, puis d’une rencontre avec Reine Prat, animée par Justine Caurant, journaliste et membre du groupe matrimoine de HF Bretagne : Présentation de son livre Exploser le plafond, précis de féminisme à l’usage du monde de la culture (Ed. La Rue de l’Echiquier) Autrice de deux rapports ministériels pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle, Reine Prat décritpe les mécanismes à l’oeuvre et donne à entendre la pluralité des voix de celles et ceux qui font la culture et les arts aujourd’hui. Une soirée organisée par le service culturel et la Mission Egalité de l’Université Rennes 2, en partenariat avec Comptoir du doc et HF Bretagne.

Zeus désire Europe. Alors, il l’enlève pour s’unir à elle. Est-ce un honneur ou un viol ? Des tableaux anciens à l’atelier de l’artiste, se dessine la zone grise du consentement.

Le Tambour Université Rennes 2, Recteur Henri le Moal Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T21:00:00