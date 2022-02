Docs au Féminin 2022 – Projection de Le poireau perpétuel de Zoé Chantre Auditorium – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**SAMEDI 12 MARS** **14h15 | Auditorium des Champs Libres | Projection et rencontre** **La sélection de Comptoir du doc** Le poireau perpétuel de Zoé Chantre France | 2021 | 83 min. | Les Films de l’Astrophore, nottetempo films “Le poireau perpétuel est un journal filmé qui commence le cinq mars. Tous les ans à cette date précise, une fourmi entre sous ma porte et je l’observe. Pour elle, c’est l’arrivée du printemps, pour moi c’est l’anniversaire de ma mère. La fourmi nourrit sa reine qui aura des œufs et moi je me pose la question d’avoir un enfant ou pas au moment où ma mère, atteinte d’un cancer, entame sa décroissance de vie.” (Zoé Chantre) Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Auditorium – Les Champs Libres 10 Cr. des Alliés, Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

