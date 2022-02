Docs au Féminin 2022 – Projection de Dida de Nikola Ilic & Corina Schwingruber Ilic Auditorium – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**DIMANCHE 13 MARS 2022** **14h15 | Auditorium des Champs Libres | Projection et rencontre** **La sélection de Comptoir du doc** Dida de Nikola Ilic & Corina Schwingruber Ilic Serbie | 2021 | 78 min. | Franziska Sonder, Dschoint Ventschr Filmproduktion AG, SRF – Schweizer Radio und Fernsehen, SRG SSR Dida a des difficultés d’apprentissage et dépend depuis toujours de sa mère. Lorsque celle-ci ne peut plus s’occuper d’elle, c’est au tour de son fils, Nikola, de prendre le relais. Comment aider sa mère à vivre sa vie sans perdre son indépendance ? Projection suivie d’une rencontre avec les cinéastes. Séance suivie d’une rencontre avec les cinéastes. Auditorium – Les Champs Libres 10 Cr. des Alliés, Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

