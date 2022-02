Docs au Féminin 2022 – Projection de A woman captured de Bernadette Tuza-Ritter Auditorium – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**SAMEDI 12 MARS** **16h30 | Auditorium des Champs Libres | Projection et rencontre** **La sélection de Comptoir du doc** A woman captured de Bernadette Tuza-Ritter Hongrie, Allemagne | 2017 | 89 min. Éclipse Film, Corso Film Depuis dix ans, Marish est au service, telle une esclave, d’une famille aisée de la Hongrie. Bernadette est autorisée à la filmer. Petit à petit, Marish commence à faire confiance à la réalisatrice et l’espoir de retrouver la dignité revient. Projection suivie d’une rencontre avec la productrice du film. Projection suivie d’une rencontre avec la productrice du film. Auditorium – Les Champs Libres 10 Cr. des Alliés, Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

