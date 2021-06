Doc’N’Co : Manu Le Malin + docu “Sous le Donjon” Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 25 juin 2021-25 juin 2021, Nantes.

2021-06-25 Placement libre assis

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 8 € / Prévente 12.60 € Placement libre assis

Manu le Malin (Fr) : Manu Le Malin n’est pas seulement ce pilier du hardcore qui parcourt le monde depuis plus de 25 ans armé de ses vinyles et de ses tatouages. Manu, c’est avant tout un dj hors pair qui sait aussi séduire et sévir sous d’autres facettes, et c’est l’une d’elle que l’on découvrira sur cette soirée.Ambient, expérimental, industriel, doom, hardcore… il nous présentera un set sombre et progressif de 75 minutes, et sera pour l’occasion accompagné des visuels du brestois Daff (Visü).Documentaire “Sous le donjon” :Premier documentaire produit et réalisé par le collectif Sourdoreille, Sous le donjon s’attache aux pas de l’enfant terrible des scènes hardcore et techno françaises, de celui qui, depuis plus de deux décennies d’activisme musical, rallie tous les suffrages et suscite un engouement jamais démenti.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 4 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes