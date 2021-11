Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Doc’N’Co : Lou Reed : l’histoire de l’album Transformer + concert de French 79 & FRED Nevché – T Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Doc’N’Co : Lou Reed : l’histoire de l’album Transformer + concert de French 79 & FRED Nevché – T Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 3 décembre 2021, Nantes. 2021-12-03 Placement assis (gradin)

Horaire : 20:30

Gratuit : non Invitation carte Stereolux 0.00€Prévente 8.60€ Placement assis (gradin) Troisième volet du cycle Doc’N’Co autour de l’icône New-yorkaise Lou Reed : un documentaire sur la genèse d’un de ses albums cultes ‘Transformer’; suivi du concert de Fred Nevché et French 79 avec une création autour du personnage Lou Reed. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes