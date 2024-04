Doc’N’Co | A little for my heart, A little for my god de Brita Landoff + Raï Roots : Hommage à Ahmed Zergui Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, mercredi 22 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-22 20:00 –

Gratuit : non

Un nouveau Doc’N’Co autour du Raï. Pour découvrir l’univers de l’algérien Ahmed Zergui, pionnier du raï électrique, tragiquement disparu en 1983, auquel le groupe Raï Roots rendra magnifiquement hommage, après un documentaire engagé de Brita Landoff sur les femmes musiciennes-chanteuses d’Oran dans les années 90.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/doc-n-co-little-my-heart-little-my-god-de-brita-landoff-rai-roots-hommage-ahmed-zergui