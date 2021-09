Aurseulles Aurseulles Aurseulles, Calvados DOCLab au DOC à Saint-Germain-d’Ectot Aurseulles Aurseulles Catégories d’évènement: Aurseulles

Calvados

DOCLab au DOC à Saint-Germain-d'Ectot 2021-10-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-15 21:00:00 21:00:00 Rue Monseigneur Paysant Café Associatif Le ShaDOC

Aurseulles Calvados DOCLab, des ateliers ouverts à tous les curieux !

Les artistes accueillis au DOC vous invitent à venir les rencontrer la veille de leur concert avec ces formes d’ateliers-laboratoires. Un DOCLab, c’est un moment précieux qui permet une rencontre avec l’artiste afin de découvrir son univers par l’échange et la pratique. Ces temps ont lieu lors de l’ouverture hebdomadaire du café associatif, le ShaDOC. Ce soir, rencontre avec Les Vibrants Défricheurs : un plafond qui s’anime, des sons qui lui répondent… Venez découvrir en famille comment les Vibrants Défricheurs savent bercer notre imaginaire au plafond du ShaDOC ! DOCLab, des ateliers ouverts à tous les curieux !

Aurseulles Rue Monseigneur Paysant Café Associatif Le ShaDOC