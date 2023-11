Doc(k)s Never Dies Le Générateur Gentilly, 25 novembre 2023, Gentilly.

Le samedi 25 novembre 2023

de 20h00 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant

Billetterie sur place. Tarif aux dés : entre 2€ et 12€.

Un rendez-vous aux multiples formats où alterneront poésie, performances, lectures, discussions, à l’initiative du collectif Poésie is not dead pour le lancement du dernier numéro de la revue de langages poétiques Doc(k)s.

Faisant écho à Performance Sources – base de données dédiées aux archives de performance créée par le Générateur en 2023, le collectif polymorphe et protéiforme Poésie is not dead déploie, le temps d’une soirée, Doc(k)s Never Dies. Un rendez-vous aux multiples formats où alterneront poésie, performances, lectures, discussions. Une occasion pour Poésie is not dead de présenter le premier numéro de la 5ème série de la revue Doc(k)s – revue dédiée aux langages poétiques et de devenir « officiellement » partenaire de Performance Sources.

Avec :

Julien Blaine

Joël Hubaut

Aziyadé Baudouin-Talec

SNG Natacha Guiller

Yoann Sarrat

Martin Bakero

Tel un rhizome entre la poésie contemporaine et les autres arts, Poésie is not dead

propose des actions autour de la poésie pour la « dé-livrer » des

espaces institutionnels, où elle est très souvent « enfermée », et

réservée à un public restreint, choisi. Les actions menées par ce

collectif visent donc à porter le poème dans des espaces du quotidien,

pour toucher un public non averti.

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

