Lectures, happenings, performances autour de la reprise de la revue de poésie expérimentale Doc(k)s

A partir de 16h 59, Kiosque du square du Temple – Élie Wiesel, devant la Mairie de Paris Centre :

Gesticulations du langage poétique (lectures, happenings, performances…) : scène ouverte

avec des

contributeurs de la revue

18 h 30, Macadam poésie :

Déambulation vers La bibliothèque Marguerite Audoux

A partir de 19h 00, Bibliothèque Marguerite Audoux, Lectures et performances avec :

Julien

Blaine

Lucien

Suel

Ma

Desheng

Ségolène

Thuillart

Jean

Torregrosa (Akenaton)

Natacha

Guiller

suivies d’ échanges et de la présentation de l’historique et d’un verre de l’amitié de la revue avec le public en compagnie de Julien

Blaine, fondateur de Doc(k)s et éditeur de 1976 à 1989, de Jean Torregrosa du groupe Akenaton, éditeurs de Doc(k)s de 1990 à 2021 et de Xavier Dandoy de Casabianca et François Massut, nouveaux éditeurs de Doc(k)s depuis 2022.

Du 1er au 30 juin, Bibliothèque Marguerite Audoux : Expositions des numéros papiers de Doc(k)s et des oeuvres originales visuelles, sonores et numériques : Poèmes visuels, Poèmes Concrets, Poèmes Spatiaux, Poèmes Sonores, Poèmes Action.Performances, Poésie Numérique.

événement organisé dans le cadre de la Périphérie du 40e Marché de la Poésie, avec

Ent’Revues, Poésie is not dead, la Bibliothèque Marguerite Audoux et les

éditions Éolienne.

Doc(k)s est avant un tout une aventure humaine de rencontres

internationales. Après presque 50 années d’existence et 49 numéros en 2023,

elle est aujourd’hui la plus ancienne et la dernière revue internationale de

poésie vivante qui mixe les différentes formes de poésies expérimentales :

poésies visuelle, sonore, digitale et performative.

Créée à Marseille par le poète Julien Blaine en 1976, elle

s’ancre dans le territoire Corse depuis plus de 30 ans avec la reprise à

Ajaccio par le groupe Akenaton (Philippe Castellin et Jean Torregrosa) en 1990

et désormais depuis 2022 à Bastia par les Editions Eoliennes, dirigée par

Xavier de Casabianca, depuis le décès de Philippe Castellin avec le collectif

Poésie is not dead basé à Paris, fondée par François Massut, tous les deux

étant des proches d’Akenaton et de Julien Blaine et ayant participé à de

nombreuses reprises à différents numéros de Doc(k)s.

Doc(k)s est une revue unique et singulière dans l’univers de

la Poésie contemporaine. C’est un laboratoire international des langages

poétiques sous toutes ses formes.

En effet, elle marque la volonté de considérer comme

matériau poétique l’ensemble des éléments sémiologiques, qu’il s’agisse de

l’écriture seule mais également envisagée plastiquement et conjointe à l’image

et aux graphies, à la voix, au corps, à l’ordinateur, au web et à la

performance.

Doc(k)s se situe auprès des Avant-Gardes du XXième siècle

(Dada, Futurisme, Surréalisme, Lettrisme, Fluxus, etc) et continue à creuser le

sillon de l’expérimentation poétique dans le souci de libérer la poésie de tout

ghetto comme de l’accorder au monde contemporain et aux différents médias qui

le caractérisent (elle a été la première revue à intégrer un CD puis un DVD

dans son contenu).

Elle est un rhizome entre la Corse et le reste de la

planète. En effet, sans cesse et dès sa création, et d’où son nom (espaces des

arrivées et départs pour les voyages et les rencontres), Doc(k)s s’est définie

comme un nœud au sein d’un réseau international voisin du mail art (art postal)

et précurseur du web ce qui en fait un véritable meeting/melting point

planétaire. Elle a permis de « polliniser » le travail des artistes et poètes Corses à

l’international et de « révéler » certains noms, majeurs mais ignorés

en France, de la poésie mondiale tout en étant en recherche des nouvelles

voies/voix de la poésie. En quelques 20 000 pages, 3000 poètes, aux

origines le plus variées ont ainsi pu se rencontrer et faire entendre, un

inventaire d’une telle richesse provoquant un élargissement et un

renouvellement considérables de la vision que le grand public et le monde

artistique peuvent avoir de la poésie actuelle et des chemins qu’elle

emprunte.

Aujourd’hui, Doc(k)s

avec sa nouvelle direction littéraire composée de Xavier Dandoy de Casabianca

et de François Massut, souhaite continuer cette aventure humaine et créative

avec la même démarche depuis sa création sur le fonds tout en apportant un

souffle nouveau en élargissant le réseau, en développant la visibilité et la

diffusion de Doc(k)s tant en Corse, qu’en Métropole qu’à l’international. A ce

titre, plusieurs rencontres, expositions, participations à des salons

littéraires sont en cours de programmation sont prévus pour le lancement du

prochain numéro afin de faire rayonner au-delà du milieu artistique , cette

incroyable aventure poétique.

