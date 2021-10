Docklands-Ressorts 5 La Maison du Théâtre, 19 novembre 2021, Brest.

Docklands-Ressorts 5

La Maison du Théâtre, le vendredi 19 novembre à 19:30

Le quartier d’un port de commerce où les bateaux ne viennent plus. Les modèles économiques changent. Les jeunes ne savent plus s’il faut partir ou rester. Des jardins devenus décharge sauvage. Un ancien restaurant avec une petite scène. Des heures de gloire, il ne reste que l’enseigne. Et la patronne, Helga qui attend des bateaux qui ne viendront pas. Pour son anniversaire, ses voisins organisent une fête. Ils vont ouvrir le cabaret. Au-delà de ce lieu, c’est tout le quartier qu’ils aimeraient faire revivre. Mais le quartier et les terrains qui l’entourent sont soudain convoités. Une étrange personnalité politique et une promotrice ont choisi ce lieu pour le projet du Grand Ceci-Cela. Plages artificielles, pistes de ski artificielles, parc d’attractions… Les habitants se révoltent. A l’issue de la lutte, naîtront peut-être de nouveaux espoirs et de nouvelles organisations.

Gratuit sur réservation-

Un quartier portuaire est soudain convoité pour l’étrange projet du Grand Ceci-Cela. Les habitants se révoltent. A l’issue de la lutte, naîtront de nouveaux espoirs et de nouvelles organisations.

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoue, 29200 Brest Brest Lambézellec Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:30:00 2021-11-19T20:50:00