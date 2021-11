Nantes DOCK YARD Loire-Atlantique, Nantes JUICE DOCK YARD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 21h00 JUICE * Juice, c’est une bande de potes amateurs de funk. Composé d’un guitariste, un chanteur, un bassiste, une saxophoniste, un trompettiste et un batteur, c’est un cocktail énergique aux saveurs undergrounds de Louisiane et de Blaxploitation. S’inspirant de leurs artistes de prédilection, de James Brown à Sharon Jones en passant par Quantic Soul Orquestra et Electro Deluxe, le groupe nantais sillonne les Pays de la Loire et la Bretagne pour répandre sa bonne humeur et sa passion pour la musique. https://www.facebook.com/Juice-50919688609/?ref=page_internal *

