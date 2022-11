Dock In Absolute Lons-le-Saunier, 4 décembre 2022, Lons-le-Saunier.

Dock In Absolute

135 Place du Maréchal Juin Darius Club Lons-le-Saunier Jura Darius Club 135 Place du Maréchal Juin

2022-12-04 18:30:00 – 2022-12-04

Dock in Absolute composé de trois musiciens ayant étudié au Berklee College of Music Boston, Codarts University of Arts Rotterdam et au Amsterdam Conservatory est l’un des meilleurs jeunes trios du moment avec un son très moderne et très personnel qui peut s’apparenter à du Progressive Jazz avec piano, basse et batterie. Ils touchent un jeune et large public, connaissent un succès grandissant et ont ainsi vendu plus de 10 000 copies de leur premier CD. Nommés artiste découverte N.1 de l’année par le magazine Jazznews, ils tournent partout dans le monde et sortiront en octobre 2022 leur nouvel album sur le label CAM JAZZ.

