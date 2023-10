10 ans de Plus belle la nuit dock des suds Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

10 ans de Plus belle la nuit Vendredi 24 novembre, 21h00 dock des suds De 8 à 20€

Plus belle la nuit fête ses 10 ans, et c’est l’occasion de rappeler cette décennie d’engagement au contact de nos publics, partenaires, et aussi de faire la fête car comme tout anniversaire aussi symbolique it’s time to celebrate ! On te promet une ambiance de folie, avec de la techno de qualitey mettant à l’honneur une scène composée de nos bénévoles et nos salariés, et en présence de nos nombreux et précieux partenaires (ENIPSE, Nouvelle Aube, TIPI-ASUD, Sound Sisters, Techno +, ) et tous ceux qui ont fait de cette aventure sociale, festive et militante la force vive qu’elle est aujourd’hui. C’est l’occasion aussi de rappeler l’importance des missions de chacune de ces associations, de leur rôle indispensable dans la société et dans nos luttes communes, d’à quel point notre union nous a permis de faire évoluer nos outils et nos pratiques, et notre grille d’analyse politique. Cerise sur le gâteau, c’est aux Dock des Suds que cette chouille en grande pompe se déroulera, lieu historique pour notre association, où nous sommes plus qu’habitué.es des lieux puisque c’est ici même que nous sommes le plus intervenus pour toujours plus de réduction des risques durant vos soirées d’ébriété débridée. C’est donc avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous vous convions à venir faire la teuf avec nous et à célébrer ces années d’engagement inébranlable et de travail acharné, et d’allier techno fête responsable et réduction des risques. Ça va être le feu

Toute la team s’est lancé le défi de vous proposer cette soirée. Et c’est grâce à l’appui des associations partenaires et copaines, des DJ, des artistes, qui interviennent bénévolement sur la soirée, que nous pouvons vous proposer le format qui nous tient à cœur. C’est une soirée pour laquelle nous ne réalisons pas de recettes et la billetterie est notre seule ressource. Afin de pouvoir réaliser cette soirée mais aussi de la rendre la plus accessible possible selon des valeurs qui nous sont chères, nous vous proposons différentes options de billetteries pour financer cette nuit de folie

8 € : le prix Bob , pour permettre un accès à celles et ceux aux plus petites ressources

14€ : le prix T@z , pour celles et ceux dont le cœur balance

20€ : le prix Licorne , pour nous permettre de retomber sur nos pattes

Lien de la billetterie : https://www.helloasso.com/associations/bus-3132/evenements/10-ans-plus-belle-la-nuit

Cool soft drinks & Food sur place

LineUp : Almevan, Baraka, DbriD, Guayabo, Kech, Madera, Norok, Utopeak ..

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bus-3132/evenements/10-ans-plus-belle-la-nuit »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/bus-3132/evenements/10-ans-plus-belle-la-nuit »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T06:00:00+01:00

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T06:00:00+01:00